İstanbul’da kafe sahibine pompalı tüfekli saldırı

Edinilen bilgilere göre, Selçuk Yılmaz iş yerine gelen, iki kişi ile tartışmaya başladı.

ATEŞ AÇTI

Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliilerden biri, pompalı tüfekle Yılmaz'a ateş etti.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Yılmaz. hastaneye kaldırıldırken, kaçan saldırganların aranmasına başlandı.