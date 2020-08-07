07 Ağustos 2020, Cuma
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İstanbul’da kafe sahibine pompalı tüfekli saldırı

'da saat 12.00 sıralarında Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi’ndeki bir kafede çıkan tartışmada iş yeri sahibi, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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İstanbul’da kafe sahibine pompalı tüfekli saldırı

Edinilen bilgilere göre, Selçuk Yılmaz iş yerine gelen, iki kişi ile tartışmaya başladı.

ATEŞ AÇTI

Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliilerden biri, pompalı tüfekle Yılmaz'a ateş etti.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Yılmaz. hastaneye kaldırıldırken, kaçan saldırganların aranmasına başlandı.

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