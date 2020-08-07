İstanbul’da kafe sahibine pompalı tüfekli saldırı
Avcılar'da saat 12.00 sıralarında Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi’ndeki bir kafede çıkan tartışmada iş yeri sahibi, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.
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Edinilen bilgilere göre, Selçuk Yılmaz iş yerine gelen, iki kişi ile tartışmaya başladı.
ATEŞ AÇTI
Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliilerden biri, pompalı tüfekle Yılmaz'a ateş etti.
AĞIR YARALANDI
Ağır yaralanan Yılmaz. hastaneye kaldırıldırken, kaçan saldırganların aranmasına başlandı.