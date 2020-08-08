08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haliç köprüsündeki bakım yeniden başladı! 14 Ağustos'a kadar kapalı olacak...

Son dakika haberine görer; 'nde ilk bölümü tamamlanan derz yenileme çalışmasının ikinci etabı saat 24.00'ten itibaren başladı. Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.08.2020
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Haliç köprüsündeki bakım yeniden başladı! 14 Ağustos'a kadar kapalı olacak...

Haliç Köprüsü'nde ilk bölümü tamamlanan derz yenileme çalışmasının ikinci etabı saat 24.00'ten itibaren başladı.

Haliç köprüsündeki bakım yeniden başladı! 14 Ağustos'a kadar kapalı olacak...

Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışması devam ediyor. Bu gece saat 24.00'ten itibaren başlayan, köprüde kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenilenmesi çalışmasının ikinci etabı, 14 Ağustos'ta tamamlanacak.

Haliç köprüsündeki bakım yeniden başladı! 14 Ağustos'a kadar kapalı olacak...

Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapalı olacak. Trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Haliç köprüsündeki bakım yeniden başladı! 14 Ağustos'a kadar kapalı olacak...

Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor.

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