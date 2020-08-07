07 Ağustos 2020, Cuma
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Kastamonu'da orman yangını | A Haber muhabiri son durumu aktardı

'nun Cide ilçesinde çıkan çıktı. Yangıxa karadan ve havadan müdahale edildi. Son durumu A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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Kastamonu'da orman yangını | A Haber muhabiri son durumu aktardı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Soğucak köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylüler yangına müdahale etti.

Yangın söndürme helikopteri ile de destek verilen çalışmalarda alevleri söndürme mücadelesi sürüyor.

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