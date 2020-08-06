Van’da 15 kilo eroin ele geçirildi

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak araç sürücüsü M.S.Y. ve yolcu S.Ç. isimli 2 şüpheli gözaltına alınmış, soruşturma çok yönlü devam etmektedir" denildi.