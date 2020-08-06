06 Ağustos 2020, Perşembe
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Van’da 15 kilo eroin ele geçirildi

’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir aracın ön göğüs alt kısmına zulalanmış vaziyette 15 kilogram ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Van’da 15 kilo eroin ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gürpınar ilçesi Hakkâri - Van kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plaka sayılı bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi.

15 KİLO EROİN

Açıklamada, "Narkotik madde arama köpeği Bobi ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın ön göğüs alt kısmına zulalanmış vaziyette 58 paket halinde toplam 15 kilogram maddesi ele geçirilmiştir.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Elde edilen madde ile ilgili olarak araç sürücüsü M.S.Y. ve yolcu S.Ç. isimli 2 şüpheli gözaltına alınmış, soruşturma çok yönlü devam etmektedir" denildi.

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