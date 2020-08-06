Adıyaman Gölbaşı'nda 2 köy karantinaya alındı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine 2 köy koranavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı. Güvenlik güçleri tarafından köylere giriş ve çıkışlar kapatıldı.
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İlçeye bağlı Meydan ve Çatalağaç köylerinde oturan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı.
Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Meydan Köyü 2 Ağustos ve Çatalağaç köyü 5 Ağustos tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Güvenlik güçleri tarafından köylere giriş ve çıkışlar kapatıldı.