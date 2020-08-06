06 Ağustos 2020, Perşembe
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Son dakika: Bartın'da bir köy karantinaya alındı

Son dakika haberine göre; 'ın Ulus ilçesinde, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantina altına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Son dakika: Bartın'da bir köy karantinaya alındı

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Aşağıköy köyünde bir nişan sonrası Kovid-19 vakası görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, filyasyon çalışmalarıyla koronavirüs vakalarının yayılarak vatandaşların sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla köyün tamamının ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasına karar verildiği kaydedildi.

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