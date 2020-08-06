06 Ağustos 2020, Perşembe
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Tacizci akraba!  6 ay boyunca aile bireylerine yaklaşamayacak

Küçük yaşından itibaren yıllarca akrabası tarafından tacize uğrayan genç kadın, diğer akraba kız çocuklarının da aynı şahıs tarafında tacize maruz kaldığını öğrenince şikayetçi oldu. Mahkemeye başvuran genç kadına koruma kararı verildi. Tacizci akraba A.B., 6 ay boyunca aile bireylerinin yanına yaklaşamayacak. ’tan ’nun haberinin detayları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Tacizci akraba!  6 ay boyunca aile bireylerine yaklaşamayacak

34 yaşındaki genç kadın G.B., küçük yaşta yıllarca akrabası 65 yaşındaki A.B., tarafından tacize maruz kaldı. Çocukluğunu büyük travma ile geçiren genç kadın, tacizi kimseye söylememesi için tehdit edilen genç kadın, yıllarca tacize boyun eğdi. Başka akraba kız çocuklarının da aynı akraba A.B., tarafından taciz edildiğine dair söylemler duyunca daha fazla vicdanının sesini susturamayan genç kadın, mahkemeye koştu.

TACİZ ETTİĞİ HERKES ADINA

Akrabasının tacizini savcılığa ihbar eden genç kadın, aynı zamanda mahkemeye de başvurarak koruma kararı aldırdı. Mahkeme, 6 ay boyunca akrabasının genç kadına yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve ilişki kurmamasına hükmetti. Tacizci akraba A.B., hakkında savcılıık tarafında soruşturma başlatıldı. (Deniz Yusufoğlu/Sabah)

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