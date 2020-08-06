Tacizci akraba!  6 ay boyunca aile bireylerine yaklaşamayacak

34 yaşındaki genç kadın G.B., küçük yaşta yıllarca akrabası 65 yaşındaki A.B., tarafından tacize maruz kaldı. Çocukluğunu büyük travma ile geçiren genç kadın, tacizi kimseye söylememesi için tehdit edilen genç kadın, yıllarca tacize boyun eğdi. Başka akraba kız çocuklarının da aynı akraba A.B., tarafından taciz edildiğine dair söylemler duyunca daha fazla vicdanının sesini susturamayan genç kadın, mahkemeye koştu.

TACİZ ETTİĞİ HERKES ADINA

Akrabasının tacizini savcılığa ihbar eden genç kadın, aynı zamanda mahkemeye de başvurarak koruma kararı aldırdı. Mahkeme, 6 ay boyunca akrabasının genç kadına yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve ilişki kurmamasına hükmetti. Tacizci akraba A.B., hakkında savcılıık tarafında soruşturma başlatıldı. (Deniz Yusufoğlu/Sabah)