Freni boşalan minibüs elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Kazada, sürücü Recep Köseoğlu ile gelini Sinem Köseoğlu yaralandı. Yaralıların yardımına koşan vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı Sinem Köseoğlu'nu araçtan çıkarıp, ambulansa aldı. Araçta sıkışan Recep Köseoğlu ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.