06 Ağustos 2020, Perşembe
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İstanbul Avcılar'da korkunç kaza! Otomobil ve kamyonet çarpıştı

'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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İstanbul Avcılar'da korkunç kaza! Otomobil ve kamyonet çarpıştı

Alınan bilgiye göre, Petrol Ofisi Caddesi'nde M.Y.'nin kullandığı 34 JT 4942 plakalı otomobil ile Ö.K. yönetimindeki 41 ADZ 057 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, kaza sonrası kamyonetin devrilme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

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