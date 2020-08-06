İzmir'de korkutan yangın | İşte ilk görüntüler
İzmir'in Bayraklı İlçesi Cengizhan Mahallesi sınırları içinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Alevlere söndürme helikopteriyle müdahale edimesinin ardından karadan da ekiplerin söndürme çalışmaları sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bayraklı Atatürk Ormanı'nda çıkan yangının ardından bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra 4 arazözün sevk edildiği yangın söndürüldü.
Ekipler bölgedeki soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.
Öte yandan 4 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde bölgeye yakın alanda çıkan yangın da kontrol altına alınmıştı.