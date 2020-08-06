06 Ağustos 2020, Perşembe
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İzmir'de korkutan yangın | İşte ilk görüntüler

'in Bayraklı İlçesi Cengizhan Mahallesi sınırları içinde bulunan ağaçlık alanda çıktı. Dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Alevlere söndürme helikopteriyle müdahale edimesinin ardından karadan da ekiplerin söndürme çalışmaları sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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İzmir'de korkutan yangın | İşte ilk görüntüler

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bayraklı Atatürk Ormanı'nda çıkan yangının ardından bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra 4 arazözün sevk edildiği yangın söndürüldü.

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Ekipler bölgedeki soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan 4 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde bölgeye yakın alanda çıkan yangın da kontrol altına alınmıştı.

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