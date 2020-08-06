8 yaşındaki kardeşini katletmişti! Sözleri kan dondurdu...

Cumhuriyet savcısına ifade veren Sinan Yüksel, tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Verdiği ifade sırasında hakimle de tartışan Yüksel, "Kardeşimi öldürmem için herhangi bir sebep yoktu. Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm" dedi. Yüksel, babasının kardeşini daha çok sevdiğini de sözlerine ekledi. Sinan Yüksel, 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.