06 Ağustos 2020, Perşembe
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Elazığ'da otomobil otobüs durağına daldı

’da öğle saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Gazi Caddesi’ndeki öğretmenevi karşısında bulunan durağına girdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Elazığ'da otomobil otobüs durağına daldı

Gökhan T. (23) yönetimindeki 23 AAP 459 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına daldı.

DURAKTA KİMSE YOKTU

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kaza anında durakta kimsenin olmadığı belirtildi.

KİMSE YARALANMADI

Otomobilde ve durakta maddi hasar oluşurken, kazada kimse yaralanmadı. Kaza sonrası durağa sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

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