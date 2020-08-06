Elazığ'da otomobil otobüs durağına daldı
Elazığ’da öğle saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Gazi Caddesi’ndeki öğretmenevi karşısında bulunan otobüs durağına girdi.
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Gökhan T. (23) yönetimindeki 23 AAP 459 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına daldı.
DURAKTA KİMSE YOKTU
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kaza anında durakta kimsenin olmadığı belirtildi.
KİMSE YARALANMADI
Otomobilde ve durakta maddi hasar oluşurken, kazada kimse yaralanmadı. Kaza sonrası durağa sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.