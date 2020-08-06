Şırnak’ta kaçak olarak kurbağa avlayanlara 737 bin lira ceza!

İdil ilçesinin Özbek köyü bölgesinde, yasadışı kurbağa avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekipleri ile Özbek Jandarma Karakolu ekipleri, iki ayrı noktada avcılık yapanları tespit etti.