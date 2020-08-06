06 Ağustos 2020, Perşembe
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Şanlıurfa'da 5 gündür aranan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak Gaziantep'te bulundu

Son dakika haberine göre; 'nın merkez Eyyübiye ilçesinde 5 gündür haber alınamayan 10 yaşındaki çocuk, 'te bulundu. Buluşma anında ve babası, gözyaşlarına hakim olamadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2020
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Şanlıurfa'da 5 gündür aranan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak Gaziantep'te bulundu

Osmanlı Mahallesi'ndeki evlerinden 5 gün önce çıkan Hüseyin Alpak'tan haber alamayan ailesi, yakınlarıyla mahallede yaptıkları aramadan sonuç alamayınca polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Şanlıurfa'da 5 gündür aranan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak Gaziantep'te bulundu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Adana'dan getirdiği dedektif köpekler ile Alpak'ın gidebileceği yerlerde arama yaptı ancak bir ize ulaşamadı.

Şanlıurfa'da 5 gündür aranan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak Gaziantep'te bulundu

Gaziantep'te kayıp bir çocuğun bulunduğu bilgisi üzerine bu kentteki polislerle iletişime geçen ekipler, çocuğun Hüseyin Alpak olduğunu tespit etti.

Şanlıurfa'da 5 gündür aranan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak Gaziantep'te bulundu

Gaziantep'e gelen Alpak'ın ailesi, Çocuk Şube Müdürlüğünde çocukla buluştu.

Şanlıurfa'da 5 gündür aranan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak Gaziantep'te bulundu

Buluşma anında Hüseyin Alpak ve babası, gözyaşlarına hakim olamadı.

Alpak resmi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

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