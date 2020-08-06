06 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kars'ta maske takma zorunlu hale getirildi

Kars'ta maske takma zorunlu hale getirildi

'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren maskesiz dolaşmak yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Türker Öksüz başkanlığında toplandığı belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
ABONE OL
Kars'ta maske takma zorunlu hale getirildi

Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada can kaybı ve vaka sayısının artmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti sürdürmeleri konusunda bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

Kentte maske takmanın zorunlu hale getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde son günlerde artan vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin etkin şekilde sürdürülebilmesi için ilimiz merkezi başta olmak üzere ilimize bağlı 7 ilçe merkezinde de 7 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takma zorunluluğunun olmasına karar verilmiştir."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA