Sivas'ta iki köyde koronavirüs karantinası kaldırıldı

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Güneypınar ve Onaran köylerinin 23 Temmuz'da karantinaya alındığı anımsatıldı.

Köylerde sosyal izolasyonun sağlandığı belirtilen açıklamada, karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.