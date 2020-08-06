06 Ağustos 2020, Perşembe
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Sivas'ta iki köyde koronavirüs karantinası kaldırıldı

Son dakika haberine göre; 'ın Kangal ilçesine bağlı Güneypınar ve Onaran köylerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2020
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Sivas'ta iki köyde koronavirüs karantinası kaldırıldı

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Güneypınar ve Onaran köylerinin 23 Temmuz'da karantinaya alındığı anımsatıldı.

Köylerde sosyal izolasyonun sağlandığı belirtilen açıklamada, karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

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