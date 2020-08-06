Sivas'ta iki köyde koronavirüs karantinası kaldırıldı
Son dakika haberine göre; Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Güneypınar ve Onaran köylerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
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Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Güneypınar ve Onaran köylerinin 23 Temmuz'da karantinaya alındığı anımsatıldı.
Köylerde sosyal izolasyonun sağlandığı belirtilen açıklamada, karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.