06 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bilim Kurulu üyesi tatilden dönenleri uyardı: 14 gün muhafaza edilmeli

Bilim Kurulu üyesi tatilden dönenleri uyardı: 14 gün muhafaza edilmeli

Üyesi Prof. Dr. , tatil dönüşü işbaşı yapacak olanları uyararak, "Dönüşte mutlaka maskelerini çıkarmamaları ve evde dahi sosyal mesafe ve maskeye dikkat etmeleri gerekiyor. Home ofis çalışanlar home ofis olarak devam etmeli, home ofis çalışamayacak durumda olanlar ise diğer çalışma arkadaşlarıyla sosyal mesafeyi koruyarak ve maske takarak muhatap olmalı" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2020
ABONE OL
Bilim Kurulu üyesi tatilden dönenleri uyardı: 14 gün muhafaza edilmeli

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, tatil bölgelerinde yaşanan yoğunluğun vaka sayılarına nasıl yansıyacağını değerlendirdi. Prof. Dr. Yamanel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da tatildeki vatandaşları koronavirüse karşı dikkatli olmaları konusunda uyardığını hatırlattı.

Bilim Kurulu üyesi tatilden dönenleri uyardı: 14 gün muhafaza edilmeli

Yamanel, "Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi kalabalıklar büyük risk. Koronavirüs insandan insana damlacık yoluyla hemen bulaşıyor. Bu kalabalıkların olumsuz dönüşü olabilir. Mutlaka kalabalık oluşturmamamız gerekiyor. Mesafeye çok dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Bilim Kurulu üyesi tatilden dönenleri uyardı: 14 gün muhafaza edilmeli

'TATİLDEN DÖNENLER KENDİLERİNİ 14 GÜN MUHAFAZA ETMELİ'
Prof. Dr. Yamanel, tatil bölgelerinde kalabalık oluşturan insanların yüksek riskli kabul edilebileceğine vurgu yaparak, "Dönüşte mutlaka maskelerini çıkarmamaları ve evde dahi sosyal mesafe ve maskeye dikkat etmeleri gerekiyor.

Bilim Kurulu üyesi tatilden dönenleri uyardı: 14 gün muhafaza edilmeli

Home ofis çalışanlar home ofis olarak devam etmeli, home ofis çalışamayacak durumda olanlar ise diğer çalışma arkadaşlarıyla sosyal mesafeyi koruyarak ve maske takarak muhatap olmaları gerekiyor. İmkanı olanlar kendilerini 14 gün muhafaza ederse çok iyi olur. Temastan 5-7 gün sonra semptomlar ortaya çıkıyor, 10 güne kadar uzayabilir. Bu süre içinde vaka sayılarında artış görülebilir" diye konuştu.

Bilim Kurulu üyesi tatilden dönenleri uyardı: 14 gün muhafaza edilmeli

'GÖRMEK İSTEMEYECEĞİMİZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU'
Tatil bölgelerinde görmek istemedikleri görüntülerin ortaya çıktığını kaydeden Yamanel, sözlerini şöyle sürdürdü:


Bilim Kurulu üyesi tatilden dönenleri uyardı: 14 gün muhafaza edilmeli

"Tatil beldelerinde çok ciddi, görmek istemeyeceğimiz görüntüler oldu. Ben de yayılımın artabileceğine dair çok endişe ettim. Sayın Sağlık Bakanımız da bunu öngördü ve üzerine ciddiyetle değindi. Ama maalesef bu görüntülerden kaçamadık. Ülkece çok yorulduk, bütün dünya yoruldu. Bu pandemi ile savaşın silahı maske takmak, sosyal mesafeye uymak ve el hijyenine dikkat etmek. Bunları yaparsak eğer azalacak. Kalabalık oluşturmamamız gerekiyor. Kalabalık oluşacağını düşündüğümüz yerlerde durmamamız gerekiyor."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA