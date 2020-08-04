04 Ağustos 2020, Salı
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'Elektrikli scooter'la yola çıkan yandı: Polis ceza kesiyor

'de kara yolunda seyir halinde ilerleyen 'elektrikli scooter'a para cezası kesildi. Öte yandan , paylaşımlı scooter olarak kullanılan 'lara yönelik yeni yönetmelik hazırladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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'Elektrikli scooter'la yola çıkan yandı: Polis ceza kesiyor

'de kiraladığı elektrikli scooter ile karayolunu kullanan Emin Sönmez isimli vatandaş trafik ekipleri tarafından durduruldu. Sönmez'e 'elektrikli scooter'ı kara yolunda kullanmaktan kaynaklı 132 TL ceza kesildi.

ELEKTRİKLİ SCOOTER: MARTI

'Martı' şirketinin başlattığı elektrikli scooter kiralama hizmeti, İstanbul, ve başta olmak üzere çok sayıda ilde kullanılıyor. Başlangıç ücreti 1,99 TL, dakika ücreti ise 0,59 kuruş olan elektrikli scooterlar, özellikle gençler tarafından büyük bir ilgi görüyor.

İBB YÖNETMELİK HAZIRLADI

Milliyet'in aktardığına göre yönetmelik, önceki gün yapılan UKOME toplantısında gündeme geldi. Alt komisyona gönderilen yönetmelik, bu alanda yaşanan çeşitli mağduriyetlerin giderilmesini amaçlıyor.

Sektör temsilcileri ve akademisyenlerle yapılan üç aylık görüşmeler sonunda yönetmeliğin hazırlandığını söyleyen Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan şunları söyledi:

"Yönetmelik, sektörel açıdan rekabetin ve fiyat politikalarının sağlıklı işlemesini amaçlarken hem de bu araçları tercih eden kullanıcıların güvenli sürüşünü önemseyen bir içeriğe sahip. Bu sistemde faaliyet göstermek isteyen firmalar yönetmelik gereğince hem kullanıcılarına mobil/web uygulama üzerinden eğitim vermek zorunda ve aynı zamanda yılda en az bir kez bilinçlendirici kitlesel kampanya yapmak zorunda olacak."

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