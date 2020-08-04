'Elektrikli scooter'la yola çıkan yandı: Polis ceza kesiyor
İstanbul Maltepe'de kara yolunda seyir halinde ilerleyen 'elektrikli scooter'a para cezası kesildi. Öte yandan İBB, paylaşımlı scooter olarak kullanılan Martı'lara yönelik yeni yönetmelik hazırladı.
ELEKTRİKLİ SCOOTER: MARTI
'Martı' şirketinin başlattığı elektrikli scooter kiralama hizmeti, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda ilde kullanılıyor. Başlangıç ücreti 1,99 TL, dakika ücreti ise 0,59 kuruş olan elektrikli scooterlar, özellikle gençler tarafından büyük bir ilgi görüyor.
İBB YÖNETMELİK HAZIRLADI
Milliyet'in aktardığına göre yönetmelik, önceki gün yapılan UKOME toplantısında gündeme geldi. Alt komisyona gönderilen yönetmelik, bu alanda yaşanan çeşitli mağduriyetlerin giderilmesini amaçlıyor.
Sektör temsilcileri ve akademisyenlerle yapılan üç aylık görüşmeler sonunda yönetmeliğin hazırlandığını söyleyen İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan şunları söyledi:
"Yönetmelik, sektörel açıdan rekabetin ve fiyat politikalarının sağlıklı işlemesini amaçlarken hem de bu araçları tercih eden kullanıcıların güvenli sürüşünü önemseyen bir içeriğe sahip. Bu sistemde faaliyet göstermek isteyen firmalar yönetmelik gereğince hem kullanıcılarına mobil/web uygulama üzerinden eğitim vermek zorunda ve aynı zamanda yılda en az bir kez bilinçlendirici kitlesel kampanya yapmak zorunda olacak."