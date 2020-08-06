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Haliç’te denizde temizlik yapan görevliler köprünün ayağında ceset buldu

Haliç’te saat 09.30 sıralarında ceset buldu. Deniz polisi tarafından karaya çıkartılan şahsın sabah saatlerinde ettiği öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Haliç’te denizde temizlik yapan görevliler köprünün ayağında ceset buldu

Haliç'te ceset buldu. İhbar üzerine deniz polisi tarafından bota alınarak karaya çıkartılan 54 yaşındaki şahsın, sabah saatlerinde ettiği öğrenildi.

HAREKETSİZ YATIYORDU

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde denizde temizlik yapan İSTAÇ görevlileri, köprünün ayağında hareketsiz yatan bir şahıs gördü.

BOTA ÇIKARDILAR

İhbar üzerine şahsın olduğu yere gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Komutanlığı ekipleri, şahsı bota çıkarttı.

MORGA KALDIRILDI

Yapılan incelemelerde sonucunda şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kıyıya çıkartılan ceset, incelenmek üz ere Kurumu morguna kaldırıldı.

İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda şahsın, saat 06.00 sıralarında köprüden atlayarak intihar eden İdris Nebi Parlak (54) olduğu belirlendi. Haliç Amirliği, olayla ilgili inceleme başlattı.

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