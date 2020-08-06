Haliç’te denizde temizlik yapan görevliler köprünün ayağında ceset buldu

İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda şahsın, saat 06.00 sıralarında köprüden atlayarak intihar eden İdris Nebi Parlak (54) olduğu belirlendi. Haliç Polis Merkezi Amirliği, olayla ilgili inceleme başlattı.