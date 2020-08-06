Haliç’te denizde temizlik yapan görevliler köprünün ayağında ceset buldu
Beyoğlu Haliç’te saat 09.30 sıralarında denizde temizlik yapan görevliler köprünün ayağında ceset buldu. Deniz polisi tarafından karaya çıkartılan şahsın sabah saatlerinde intihar ettiği öğrenildi.
Haliç'te denizde temizlik yapan görevliler köprünün ayağında ceset buldu. İhbar üzerine deniz polisi tarafından bota alınarak karaya çıkartılan 54 yaşındaki şahsın, sabah saatlerinde intihar ettiği öğrenildi.
HAREKETSİZ YATIYORDU
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde denizde temizlik yapan İSTAÇ görevlileri, köprünün ayağında hareketsiz yatan bir şahıs gördü.
BOTA ÇIKARDILAR
İhbar üzerine şahsın olduğu yere gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, şahsı bota çıkarttı.
MORGA KALDIRILDI
Yapılan incelemelerde sonucunda şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kıyıya çıkartılan ceset, incelenmek üz ere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda şahsın, saat 06.00 sıralarında köprüden atlayarak intihar eden İdris Nebi Parlak (54) olduğu belirlendi. Haliç Polis Merkezi Amirliği, olayla ilgili inceleme başlattı.