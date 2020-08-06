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Ankara’da “Hannibal” koca karısının parmağını ısırarak koparttı

’da kavga ettiği karısının ısırarak kopardığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. K.K. ise arbede sırasında eşinin parmağının kapıya sıkışması sonucunda koptuğunu ileri sürdü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Ankara’da “Hannibal” koca karısının parmağını ısırarak koparttı

Başkentte yaşanan olay, akıllara korku filmi 'ı getirdi. Mimarsinan Mahallesi 133. Sokak'ta ikamet eden K.K. ve F.K. isimli kocanın kavgası kanlı bitti.

Edinilen bilgilere göre, oğlu ile tartışmaya başlayan baba K.K. bir süre sonra kavga etmeye başladı.

Anne F.K. araya girerek kavgayı sonlandırmak istedi ancak iddialara göre K.K. karısına da saldırdı.

F.K. ve oğlunun iddialarına göre K.K., eşinin sağ elinin ısırarak koparttı. K.K. ise arbede sırasında eşinin parmağının kapıya sıkışması sonucunda koptuğunu ileri sürdü.

K.K.'nın yüzünde kan izleri olduğu görüldü. Polis, K.K.'yı sağlık kontrollerinin ardından ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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