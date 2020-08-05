05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 74 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Güvenliği ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen iki ayrı lastik bottaki 74 , Türk ekiplerince kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2020
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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 74 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında iki ayrı lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botlardaki 74 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

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