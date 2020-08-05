Terör baskınının yaşandığı Uluköy’de 27 yıldır silinmeyen izler

"MERMİ DELİKLERİ KAPI VE ELEKTRİK DİREĞİNDE 27 YILDIR DURUYOR"

Gönüllü Güvenlik Korucusu Salih Kara'da, Uluköy'ün birçok kez terör saldırısına uğradığını ve kapılarda ve elektrik direğinde mermi deliklerinin hala durduğunu ifade etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ'nün gün yüzüne çıktığını ancak Türkiye'de bundan 30 yıl öncesinde de bu örgütün sinsi planlarının, PKK ile olan bağlantılarının olduğunu şimdilerde daha iyi anladıklarını kaydeden Salih Kara, "Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan Allah razı olsun. Terörün üstüne sonuna kadar gidiyor ve bitirme noktasına da getirdi. Kabinede bütün bakanlar biryana İçişleri Bakanımız biryana. Terör acısını yaşayanlar bunu çok iyi biliyor.