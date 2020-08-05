Bilim Kurulu üyesinden 'aşı' açıklaması: Asıl sorun koruyuculuk süresi

'İKİNCİ DALGA EYLÜL'DE BEKLENİYOR'

Eylül ayı gibi ikinci dalganın beklendiğine işaret eden Taşova, "İkinci dalga, artmasıyla olacak. Eylül-Ekim ve ondan sonrasında da bekliyoruz. Özellikle korunma yöntemlerinin sosyal mesafe, maske, el hijyeni gibi bu önlemlerle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunlar ne kadar aksarsa o dalganın piki de en üst seviyeye çıkışı da o kadar fazla olacaktır. Şu an dalgalanmalar halinde gidiyoruz. Bir artıyor, bir azalıyor. Tamamen kontrol önlemlerinin sıkılığıyla ve kişilerin kendilerini korumasıyla alakalı olarak gidiyor" diye konuştu.