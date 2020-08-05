05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Kocaeli’de denize girerken kalp krizi geçiren yaşlı adam öldü

Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'ndeki özel işletmesinde, denize girmek isterken kalp krizi geçiren 72 yaşındaki , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2020
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Kocaeli’de denize girerken kalp krizi geçiren yaşlı adam öldü

Eşiyle birlikte bir süre plajda güneşlenen Hasan Can Koru, daha sonra denize doğru yöneldi. Koru, suya girmek istediği sırada fenalaşarak, yere yığıldı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine plaja sağlık ekibi geldi. İlk müdahalesi plajda yapılan Koru'nun kalp krizi geçirdiği belirlendi.

HAYATA VEDA ETTİ

Sağlık görevlilerince ambulansla Darıca'daki özel hastaneye kaldırılan Hasan Can Koru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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