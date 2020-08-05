Kocaeli’de denize girerken kalp krizi geçiren yaşlı adam öldü
Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'ndeki özel plaj işletmesinde, denize girmek isterken kalp krizi geçiren 72 yaşındaki Hasan Can Koru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Eşiyle birlikte bir süre plajda güneşlenen Hasan Can Koru, daha sonra denize doğru yöneldi. Koru, suya girmek istediği sırada fenalaşarak, yere yığıldı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine plaja sağlık ekibi geldi. İlk müdahalesi plajda yapılan Koru'nun kalp krizi geçirdiği belirlendi.
HAYATA VEDA ETTİ
Sağlık görevlilerince ambulansla Darıca'daki özel hastaneye kaldırılan Hasan Can Koru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.