Kırıkkale'de koronavirüsle mücadelede yeni dönem! Denetimler başladı

Tedbirlere uyan iş yerlerinin ödüllendirilmesi ve diğer iş yerlerinin de teşvik edilmesi amacıyla yapılan üç denetim sonucunda Sağlık Bakanlığı 'Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' ile İçişleri Bakanlığı denetim formlarında belirtilen kurallara uyduğu tespit edilen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve taksilere 'güvenli alan' logosu verilecek.