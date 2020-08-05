05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

'te düzenlenen operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 23 gram , ruhsatsız 5 tabanca, 2 av tüfeği, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2020
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 23 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız 5 tabanca, 2 av tüfeği, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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