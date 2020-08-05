Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! İşte Mahkeme Başkanı'nı ölümle tehdit eden DHKP-C'lilerin yakalanma anı
Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında katledilmesi davasına bakan Ağır Ceza Başkanı Tamer Keskin'e yönelik DHKP-C terör örgütünce yapılan ölüm tehdidinin bütün detayları aydınlatıldı. Ölüm tehdidi içerikli pankartı asan şüpheliler isim isim tespit edildi. Skandal pankartın asıldığı o anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında katledilmesi davasına bakan Ağır Ceza Başkanı Tamer Keskin'e yönelik DHKP-C terör örgütünce yapılan ölüm tehdidi olayının perde arkası aydınlatıldı. Ölüm tehdidi içerikli pankartı asan şüpheliler isim isim tespit edildi. Skandal pankartın asıldığı o anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kiraz'ı makam odasında katledilmesi davasında cinayet silahını temin ettikleri iddia edilen Mustafa Koçak ve Murat Canım hakkında bir ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 42 yıl hapis cezası verilmişti. Mustafa Koçak tutuklu bulunduğu cezaevinde tuttuğu ölüm orucundan sonra hayatını kaybetmişti. Koçak'ın hayatını kaybetmesinin ardından DHKP-C terör örgütü, eski 27. Ağır Ceza Başkanı Tamer Keskin'i hedef alarak intikam yeminleri etmeye başlamıştı.
Geçtiğimiz aylarda İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne yakın olan Gürsel Mahallesi'nde DHKP-C'li teröristler adliyenin meydanından geçen yaya yoluna, "Mustafa Koçak'ın katili Tamer Keskin'den hesap soracağız! DHKP-C" şeklinde pankart asmıştı. Akşam saatlerinde emniyet güçleri tarafından ele geçirilen pankartı kimlerin astığı konusunda araştırma başlatılmıştı.
ŞÜPHELİLERİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde pankartı asan şüpheliler tespit edildi. 26 yaşındaki Mücahit G. ve 17 yaşındaki Berdan A. isimli şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi.
BOMBA SÜSÜ DE VERİLDİ
İddianamede, 5 Mayıs günü saat 00:20 sıralarında İstanbul Kâğıthane Gürsel Mahallesi Çampark Sokak ile Çağlayan Adliyesi Meydan arkasında kalan, Legato Köşesi olarak bilinen yaya yolu üzerinde kırmızı zemin üzerine sarı yazı ile "Mustafa Koçak'ın Katili Tamer Keskin'den Hesap Sokacağız Dhkp/C" ibareli pankart olduğu kaydedildi. Pankartın önünde siyah renkli poşet olduğu ve poşetin üzerinde kabloların bulunduğu görülmesi üzerine bahse konu adrese 01:00 sıralarında intikal eden Bomba İmha Şube Müdürlüğü Ekibi tarafından yapılan çalışma neticesinde şüpheli pakete bomba süsü verilmiş olduğu ve herhangi bir yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde içermediğinin tespit edildiği kaydedildi.
GÖRÜNTÜLER İDDİANAMEDE
İddianamede, şüphelilerin pankartı asmaya giderken ki güvenlik kamera görüntüleri de tek tek yer aldı. Bir iş yerinden alınan kamera görüntüsünde olay saatinde iki erkek şahsın geçtikleri, Berdan A.'nın üzerinde yeleği olduğu ve şapkasını ise ters çevirdiği görüldü. İkilinin mavi bir poşet ile olay yerine gittikleri, Çağlayan Adalet Sarayı'na giden sokak üzerinde hareket ettikleri, ellerinde bulunan ve pankartın içerisinde olduğu değerlendirilen poşet ile olay yerine yürüdükleri kaydedildi.
Olay yerine gelen iki şüphelinin birinin gözcülük yaptığı, diğerinin ise pankartı astığı belirtildi. Pankartı asan şüphelilerin olay yerinden uzaklaştığı, ellerinde ise mavi poşetin bulunmadığı belirtildi.
KISKIVRAK YAKALANDILAR
Berdan A. isimli şahsın 13 Mayıs günü saat 12:00 sıralarında Eyüpsultan'ın Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi önünde yakalandığı, yaşı küçük olması sebebiyle soruşturmasının ayrı olarak yürütüldüğü belirtildi. Mücahit G. isimli şahsın ise 14 Mayıs günü Bağcılar ilçesi Yenimalle Mahallesi'ndeki adreste yakalandığı kaydedildi.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİTESİ YAYINLADI
Hazırlanan iddianamede, DHKP-C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi) terör örgütü fikir ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapın Halkın Sesi Tv isimli internet sitesinde "DHKC Milisleri Çağlayan Adliyesi Karşına "Mustafa Koçak'ın Katili Tamer Keskin'den Hesap Soracağız" Yazılı bomba Süslü Pankart Astı" şeklindeki haberin 8 Mayıs 2020 tarihinde yayınlandığı belirtildi.
Şüpheli Mücahit G.'nin ifadesine de yer verildi. Şüpheli ifadesinde, "Bu olay bu sabah gerçekleşti, görüntülerde ben yokum, şahısları da tanımıyorum, olay günü 5 Mayıs tarihi nerede olduğumu hatırlamıyorum" diyerek suçlamaları reddetti.
DİĞER ŞÜPHELİ İKRAR ETTİ
İddianamede, yaşı küçük olması sebebiyle dosyası ayrı yürütülen Berdan A.'nın ise Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan beyanında; şüpheli Mücahit G. ile birlikte pankartı astıklarını ikrar ettiği yer aldı.
Savcılıkça, görüntü tutanakları dikkate alındığında şüpheli Mücahit G.'nin savunmasına itibar edilmediği, DHKP-C Silahlı Terör Örgütü Üyesi olduğu anlaşılan şüphelinin bahse konu pankartı asmak suretiyle 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçu ile müştekiye yönelik var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak 'tehdit' suçunu işlediği kaydedildi.
Aynı zamanda Silahlı Terör Örgütü olan DHKP-C' ye ait pankartın bomba süsü verilmiş düzenekle asılması nedeniyle halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacının da bulunduğu, bu sebeple şüphelinin 'Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit' suçunu ayrıca işlediği belirtildi.
TUTUKLU YARGILANACAK
Mücahit G.'nin 'Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit', 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Suç Örgütlerinin İsimlerini Kullanarak Tehditte Bulunmak' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Tutuklu şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Sema Alim Dalgıç/SABAH