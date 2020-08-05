Son dakika: Kurban Bayramı'nda acı bilanço! İşte trafik kazalarında ölenlerin sayısı
Son dakika haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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2 BİN 108 ŞÜPHELİDEN 325'İNİN TUTUKLANDI
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
2 BİN 108 ŞÜPHELİDEN 325'İNİN TUTUKLANDI
Çataklı, temmuz ayında terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 2 bin 108 şüpheliden 325'inin tutuklandığını açıkladı.