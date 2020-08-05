Kaçak deterjan imalathanesine şok baskın! Yüzlerce kilo piyasaya sürülmeden yakalandı

HEPSİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda; 300 adet 10 kilogramlık paketler halinde toplam ağırlığı 3 bin kilogram gelen satışa hazır vaziyette farklı markalarda deterjan, bin adet farklı markalara ait deterjan ambalajı, 2 adet ambalajlama makinesi, 2 adet hassas terazi, 130 adet 20 kilogramlık paketler halinde toplam ağırlığı 2 bin 600 kilogram gelen toz sabun, 300 adet 25 kilogramlık paketler halinde toplam ağırlığı 7 bin 500 kilogram gelen kaya tuzu, 1 adet ürün karıştırmaya yarayan kazanlı ana makine ele geçirildi.

RUHSATI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Konu ile ilgili işyerinin çalışma ve işletme ruhsatı olmadığı belirlendi. İşletme sahibi Serkan U. isimli şahsa "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapılarak şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)