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Kaçak deterjan imalathanesine şok baskın! Yüzlerce kilo piyasaya sürülmeden yakalandı

’da imalathanesi bulunduğu yönünde ihbar üzerine emniyet harekete geçti. Atıl görünen depo içerisinde yapılan aramalarda yüzlerce kilo kaçak deterjan piyasaya sürülmeden ele geçirildi. Sabah’tan ’ın haberinin detayları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2020 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
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Kaçak deterjan imalathanesine şok baskın! Yüzlerce kilo piyasaya sürülmeden yakalandı

Dün saat 19:30 sıralarında ilçesi Orhanlı Mahallesi Ayvazpınar Caddesi üzerinde imalathanesi bulunduğu yönünde bilgi edinilmesi üzerine harekete geçildi.

ARAMA YAPILDI

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda bahse konu adrese geçildiğinde atıl görünen depo içerisinde arama yapıldı.

HEPSİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda; 300 adet 10 kilogramlık paketler halinde toplam ağırlığı 3 bin kilogram gelen satışa hazır vaziyette farklı markalarda deterjan, bin adet farklı markalara ait deterjan ambalajı, 2 adet ambalajlama makinesi, 2 adet hassas terazi, 130 adet 20 kilogramlık paketler halinde toplam ağırlığı 2 bin 600 kilogram gelen toz sabun, 300 adet 25 kilogramlık paketler halinde toplam ağırlığı 7 bin 500 kilogram gelen kaya tuzu, 1 adet ürün karıştırmaya yarayan kazanlı ana makine ele geçirildi.

Kaçak deterjan imalathanesine şok baskın! Yüzlerce kilo piyasaya sürülmeden yakalandı KAÇAK DETERJAN İMALATHANESİNE ŞOK BASKIN! YÜZLERCE KİLO PİYASAYA SÜRÜLMEDEN YAKALANDI

RUHSATI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Konu ile ilgili işyerinin çalışma ve işletme ruhsatı olmadığı belirlendi. İşletme sahibi Serkan U. isimli şahsa "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapılarak şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)

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