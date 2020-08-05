İstanbul’da yarım milyonluk hırsızlık! 6 dakikada soyup kaçtılar

Bugün sabah tekrar yine aynı hırsızlar gelip tekrar kapımızı kırıp tekrar çaldılar. Şu an mağduriyetimiz hat safhada bu kapının kendini levyelerle açıyorlar. Güvenlik kamerası kayıtları var onun da incelenmesini talep ettik. 4 kişi giriyorlar.