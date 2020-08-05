05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: Bolu'da orman yangını!

Son dakika haberine göre; 'da çıkan orman yangınında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü. Orman ekiplerinin müdahale ettiği alevler kısa sürede söndürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2020
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Son dakika: Bolu'da orman yangını!

Seben Göleti mevkisinde yer alan Gerenözü köyü yaylasının çevresindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yaylalarda bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine Seben Orman İşletme Şefliğine bağlı arazöz ve ekipler sevk edildi.

Orman ekiplerinin müdahale ettiği alevler kısa sürede söndürüldü.

Örtü yangını şeklinde meydana gelen yangında yaklaşık 500 metrekare alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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