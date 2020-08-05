05 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da kan donduran itiraf! Kardeşini öldürdü...

Antalya'da kan donduran itiraf! Kardeşini öldürdü...

Son dakika haberine göre; 'nın Manavgat ilçesinde, polis merkezine giden S.Y. kardeşi Y.'yi ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Bölgeye giden polis, Seyit Taha Y.'nin cansız bedenini buldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2020
ABONE OL
Antalya'da kan donduran itiraf! Kardeşini öldürdü...

Olay, saat 15.30 sıralarında Manavgat'ın Türkbeleni mesire alanının Kasaplar Mahallesi'ne bakan tarafındaki ormanlık alanda meydana geldi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi'ne gelen S.Y., ilkokul öğrencisi kardeşi Seyit Taha Y.'yi Türkbeleni ormanlık alanına götürüp bıçakla öldürdüğünü söyledi.

Antalya'da kan donduran itiraf! Kardeşini öldürdü...

Bunun üzerine S.Y.'yi gözaltına alan polis, sağlık ekipleri eşliğinde bölgeye giderek inceleme yaptı.

Antalya'da kan donduran itiraf! Kardeşini öldürdü...

POLİS ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Orman yolundan yaklaşık 300 metre içeri giren polis S.Y.'nin belirttiği noktada, Seyit Taha Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdiği belirlenen Seyit Taha Y.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'da kan donduran itiraf! Kardeşini öldürdü...

Seyit Taha Y.'nin ailesinin olay yerinin yakınında oturduğu, baba Osman Y.'nin şoförlük yaptığı öğrenildi.

Antalya'da kan donduran itiraf! Kardeşini öldürdü...

Öte yandan komşuları tarafından S.Y.'nin psikolojik sorunları olduğu ve ailesinin kardeşine daha fazla ilgi göstermesi nedeniyle kıskançlık yaşadığı öne sürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA