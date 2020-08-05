05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı!

Son dakika haberine göre; 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı. ilçesine bağlı Evren köyünde bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2020
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Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı!

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Şiran ilçesine bağlı Evren köyünde bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde bugün saat 20.00'dan itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

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