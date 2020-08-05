Sobada çay keyfi yapmak istemişti! Canını zor kurtardı

Burada tedaviye alınan Ercan, "Ben eski şoförüm. Benzinle nasıl yakılır, bilirim. Sobada bir çay yapalım, dedik olmadı. Sobayla birlikte tutuşan şişedeki benzin beni yaktı. Eğer plastik şişeyi atmasaydım, benimle birlikte ev de yanacaktı. O an yardıma kimse gelmeseydi ben de yanmıştım ev de yanmıştı" diye konuştu.