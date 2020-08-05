Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı

Sedat Akbay, 1,5 ay önce tüm hazırlıklarını yaptığını belirterek, "Bir aile büyümüz vefat edince ertelemek durumunda kalmıştım. Sonrasında da Esra koronavirüse yakalandı. Yaklaşık 14 gündür, hastanede yatıyor. Bu süreçte de yapmam gereken bir evlilik teklifi vardı. Ben de bunu bugün yaparsam daha iyi olur, diye düşündüm. Onun için moral ve motivasyon olacağını düşündüm. Çünkü bu hastalık büyük ölçüde moral ve motivasyonla aşılıyor. Ben de gerekli izinleri alarak, böyle bir şey yapmaya kalkıştım. İnşallah çok sevinmiş, moral ve motivasyonu yerine gelmiştir. Allah tüm hastaların yardımcısı olsun" dedi.