05 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kırklareli'de hafif ticari araç refüje çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kırklareli'de hafif ticari araç refüje çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Sabah saatlerinde Kavaklı beldesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın refüje çarpması sonucu (51) ile (45) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2020 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
ABONE OL
Kırklareli'de hafif ticari araç refüje çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Babaeski ilçesinde oturan ve Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalıştıkları fabrikaya gidenlerin içinde bulunduğu Gürkan Yalçın yönetimindeki 35 GE 1843 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı.

HAYATA VEDA ETTİLER

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Manav ile Hayri Denk'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

MORGA KALDIRILDI

Yaralanan sürücü Gürkan Yalçın ile Serbülent Ün yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazada ölenlerin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA