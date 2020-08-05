Sivas'ta 'Dünya Sivaslılar Günü' coşkusu

"SİVASLI HİSSEDEN VE SİVAS'I SEVEN HERKESİN…"

Eğribucak Kayalıkları'nda düzenlenen yürüyüş sonrası gardaşlık bildirgesi okunarak, geleneksel okçuluk ve atlı okçuluk gösterisi yapıldı. Etkinlikte Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de ok attı. Vali Salih Ayhan "Bu sene yürekler bir olsun dedik. Geçen yılki 100'üncü yıldan mütevellit hakikaten çok güzel, özgün, ilimizin dokusuna uygun ve 7'den 70'i kucaklayan, geçmişi unutmayan ve geleceği de kucaklayan harika programlar yaptık. Geçen yıl yapılan, toplum nezdinde makul ve meşru olan programlarımızı geleneksel hale getirelim dedik. Bunlardan biri de 'Gardaşlık Festivali'ydi. Tabi bunun daha önce sanal alemde Sivas'ımız için güzel paylaşımları oluyordu ama bunu fiziki ortama taşıyalım istedik. Kendisi Sivaslı olan ve kendini Sivaslı hisseden ve Sivas'ı seven herkesin bugün Sivas'la ilgili bir şey göreceği muhakkaktır" dedi.