Aydos Ormanı'ndaki yangının nasıl ve kim tarafından çıkarıldığı belirlendi
İstanbul'da Aydos Ormanı'nda bugün öğle saatlerinde meydana gelen yangın olayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yangının aklen malul olduğu belirlenen bir şüpheli tarafından çıkarıldığı, çöpleri yakmak isterken olayın meydana geldiği tespit edildi. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberinin detayları…
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugün saat 11.10 sıralarında Pendik ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Aydos Ormanı mevkiinde meydana gelen "Orman Yangını" konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.
GÖRGÜ TANIKLARI....
Olay yerinde bulunan görgü tanıklarının beyanı doğrultusunda yangının Kemal G. (37) isimli şahıs tarafından çıkarıldığı tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Şahıs Aydos Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda şahsın aklen malul olduğu ve çöpleri yakmak isterken olayın meydana geldiği belirlendi. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)