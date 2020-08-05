Matild Manukyan'ın oğlu Kerope Çilingir öldü

Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan'ın tek mirasçısı olan 80 yaşındaki Kerope Çilingir, akşam saatlerinde rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı.



İç kanama geçirdiği belirlenen Çilingir, acilen ameliyata alındı.



Ameliyat masasında kalan Çilingir, 23:00 sularında hayatını kaybetti.



Matild Manukyan ise 2001 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

DİLEK YAMAN - SABAH