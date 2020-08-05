05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Matild Manukyan'ın oğlu Kerope Çilingir öldü

Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni ’ın tek mirasçısı olan 80 yaşındaki hayatını kaybetti. Sabah Gazetesi'nden 'ın haberi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2020
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Matild Manukyan'ın oğlu Kerope Çilingir öldü

Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan'ın tek mirasçısı olan 80 yaşındaki Kerope Çilingir, akşam saatlerinde rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı.

İç kanama geçirdiği belirlenen Çilingir, acilen ameliyata alındı.

Ameliyat masasında kalan Çilingir, 23:00 sularında hayatını kaybetti.

Matild Manukyan ise 2001 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

DİLEK YAMAN - SABAH

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