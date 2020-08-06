Hakkari Valisi İdris Akbıyık'tan korona virüs uyarısı: Düğün törenlerini yasaklamak zorunda kalacağız

Son günlerde kentte Kovid-19 vakalarında artış yaşandığına dikkati çeken Vali Akbıyık, "Vaka sayıları artmaya devam ederse düğün törenlerini bir süreliğine yasaklamak zorunda kalacağız. Halkımıza çağrımız, kurallara en iyi şekilde uyulmasıdır. Siz muhtarlara düşen ise kendi mahallenizi en iyi şeklinde bilgilendirmektir." diye konuştu.

Görüş ve önerilerini aktaran mahalle muhtarları da belediye hizmetlerinden memnun olduklarını ifade etti.