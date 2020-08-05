05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Kayseri'de intihar; baraj gölüne kendini attı

'nin Yahyalı ilçesinde 22 yaşındaki bir kadın, amaçlı atladığı baraj gölünde boğularak hayatın�� kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2020 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
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Kayseri'de intihar; baraj gölüne kendini attı

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Ağcaşar Barajı'nda meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen T.Y. (22) kendini baraj gölüne attı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine sevk olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra sudan çıkarılan T.Y., ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATA VEDA ETTİ

T.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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