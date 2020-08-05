Kayseri'de intihar; baraj gölüne kendini attı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 22 yaşındaki bir kadın, intihar amaçlı atladığı baraj gölünde boğularak hayatın�� kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Ağcaşar Barajı'nda meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen T.Y. (22) kendini baraj gölüne attı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine sevk olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra sudan çıkarılan T.Y., ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
HAYATA VEDA ETTİ
T.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.