05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Çorum’da kaza yapan “Yunus” polisini, şemsiyeyle güneşten korudu

Gazi Caddesi’nde saat 15.00 sıralarında seyir halindeki otomobilin aniden açılan kapısına çarpan motosikletli “” timinde görevli memuru, hafif yaralandı. Çevredeki bir kişi, yaralı halde yolda yatan polisi, güneşten korumak için, sağlık ekibi gelene kadar başında şemsiye tuttu. Bu hareket oldukça beğeni topladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2020 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
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Çorum’da kaza yapan “Yunus” polisini, şemsiyeyle güneşten korudu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı motosikletli timinde görevli memuru, seyir halindeki bir otomobilin aniden kontrolsüz olarak açılan kapısına çarptı.

ŞEMSİYE TUTU

Çarpmanın etkisiyle motosiklet, asfaltta savrularak devrilirken, polis memuru da yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Bu sırada, ismini vermek istemeyen çevredeki bir vatandaş da sağlık ekibinin beklendiği sırada, elindeki şemsiyeyi tutarak, yerde yatan polis memurunu güneşten korumaya çalıştı. Bu harekete sosyal medyada oldukça beğeni topladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan polis, ambulansa Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı polisin, genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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