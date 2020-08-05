Çorum’da kaza yapan “Yunus” polisini, şemsiyeyle güneşten korudu
Gazi Caddesi’nde saat 15.00 sıralarında seyir halindeki otomobilin aniden açılan kapısına çarpan motosikletli “Yunus” timinde görevli polis memuru, hafif yaralandı. Çevredeki bir kişi, yaralı halde yolda yatan polisi, güneşten korumak için, sağlık ekibi gelene kadar başında şemsiye tuttu. Bu hareket oldukça beğeni topladı.
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ŞEMSİYE TUTU
Çarpmanın etkisiyle motosiklet, asfaltta savrularak devrilirken, polis memuru da yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
Bu sırada, ismini vermek istemeyen çevredeki bir vatandaş da sağlık ekibinin beklendiği sırada, elindeki şemsiyeyi tutarak, yerde yatan polis memurunu güneşten korumaya çalıştı. Bu harekete sosyal medyada oldukça beğeni topladı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan polis, ambulansa Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı polisin, genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.