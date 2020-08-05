05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Bakan Koca'dan '1,5 metre' uyarısı

Twiter hesabından koronavirüs uyarısında bulunan , "Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 metre geri çekilsin" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2020
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Bakan Koca'dan '1,5 metre' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, "Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 metre geri çekilsin" dedi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, tatil bölgelerinde koronavirüse karşı alınması gereken kuralları ihlal eden vatandaşları uyardı. Bakan Koca, "Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 metre geri çekilsin" dedi.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca Twitterdan uyardı: Covid-19la mücadeleyi hastalığa yakalananlara bırakmayın SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI KOCA TWİTTER'DAN UYARDI: COVİD-19'LA MÜCADELEYİ HASTALIĞA YAKALANANLARA BIRAKMAYIN

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