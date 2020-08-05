05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Konya'da park halindeki TIR’a çarpmıştı! 5 kişi toprağa verildi

'dan ’ya dönerken 'nın Gölbaşı ilçesinde, park halindeki TIR'ın altına giren otomobildeki (36), eşi (31), kızları Melina (4) ve (6) ile kayınbiraderi 'nın (22) cenazeleri, gözyaşları içinde toprağa verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2020 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
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Konya'da park halindeki TIR’a çarpmıştı! 5 kişi toprağa verildi

bayramın son günü olan 3 Ağustos'ta saat 15.30 sıralarında - Konya yolunun 74'üncü kilometresinde Ankara'ya yaklaşık 90 kilometre kala meydana geldi.

'dan 'ya giden (36) yönetimindeki Alman OL GP 220 plakalı otomobil, park halindeki 33 RH 912 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın altına giren otomobildeki sürücü Gürkan Tekoğlu ile yanındaki eşi (31), kızları Melina (4) ve (6) ile kayınbiraderi (22) yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Gürkan Tekoğlu ile eşi Pelin Tekoğlu, kızları Melina ve Melisa Tekoğlu için Antakya Mezarlık Kompleksi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Gürkan Tekoğlu'nun babası ve yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Gürkan Tekoğlu'nun nisan ayında izne geleceği ancak yaşanan koronavirüs salgının nedeniyle uçuşların yasaklanması sonrası izne gelemediği bu nedenle 1 Temmuz'da geldiği öğrenildi.

Kılınan cenaze namazının Gürkan Tekoğlu, eşi Pelin ve kızları Melina ve Melisa, yakınlarının ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Kayınbirader Mehmet Ali Eskisarılı'nın cenazesinin ise yarın sabah saat 10.00'da yine Antakya'da toprağa verildiği belirtildi.

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