Sultan Abdülhamid Han'ın türbesinde İslam ile alay eden sahte şeyhin sabıkası kabarık çıktı

KUTSAL EMANET VE İSLAM DİNİYLE DALGA GEÇTİ

Bu tür yerlerle insanların koyunlaştırıldığını söyleyen ve sözde müritleri bulunan Şaban Gül'e türbede bulunan vatandaşlardan tepki gelerek eleştirileri başka platformlarda yapmasını kendisini dinlemek zorunda olmadıklarını ifade etmişti.

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen olay sonrası bu kez de 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında ifadeye çağrılan Şaban Gül kendisini arayan emniyet güçlerine ifadeye gelmeyeceğini, kendisini bulabilirlerse ifadesini alacağını belirtti.