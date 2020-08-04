04 Ağustos 2020, Salı
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Son dakika: Mangal yasaklanıyor mu? Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama

Son dakika haberine göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangına hassas dönemlerde bırakın yapmayı vatandaşlarımızın girmemesi gerekiyor. İçişleri Bakanımız akşam üzeri konuyu tekrar değerlendirmeye alacaklarını ve bu konuyla ilgili çalışma yapacaklarını söyledi" dedi.ımız akşam üzeri konuyu tekrar değerlendirmeye alacaklarını ve bu konuyla ilgili çalışma yapacaklarını söyledi" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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Son dakika: Mangal yasaklanıyor mu? Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama

Orman yangınları ile ilgili son durumu paylaşan Bakan Pakdemirli, yangınların yüzde 90'ının insan kanaklı olduğuna dikkat çekti.

Bakan Pakdemirli ormanlarda mangalın nasıl önleneceği ile ilgili soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Yangına hassas dönemlerde bırakın mangal yapmayı vatandaşlarımızın ormana girmemesi gerekiyor. İçişleri Bakanımız akşam üzeri konuyu tekrar değerlendirmeye alacaklarını ve bu konuyla ilgili çalışma yapacaklarını söyledi. Yangınların tek sebebi mangal değil ama ısının çok arttığı nemin düştüğü dönemde vatandaşları bilinçlendirmek ve bu konuya hassasiyet göstermek gerekiyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınları hakkında bilgi verdi TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ ORMAN YANGINLARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: Yangınlar kontrol altına alındı SON DAKİKA: BAKAN PAKDEMİRLİ DUYURDU: YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

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