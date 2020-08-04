Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınları hakkında bilgi verdi

Pakdemirli, Kastamonu/Taşköprü-Derebeysi, Denizli/Çal-Poyrazlı , Kırklaraeli /Demirköy-Bulanıkdere, Osmaniye /Düziçi ,Osmaniye/Merkez, Adana /Kozan, Antalya /Konyaaltı-Hisarçandır, Muğla/Menteşe-Dokuzçam- Yeşilyurt, , Ankara/Nallıhan- Kızılcahamam , Hatay/İskenderun-Akarca, Gaziantep/Şehitkamil, Tokat/ Erbaa- Yoldere, Manisa/Alaşehir-Kozluca İzmir/Kiraz-Karaburç Sinop/ Boyabat- Oğlakcılar'da yangınların kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı. Ayrıca Sinop/Durağan yangınını söndürme çalışmaların ise devam ettiğini aktarıldı.