04 Ağustos 2020, Salı
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınları hakkında bilgi verdi

ve ülke genelinde gerçekleşen yangınlar hakkında bilgi verdi. Pakdemirli, Sivas/Gemerek, Bolu/Kıbrıscık, İstanbul/ Maltepe-Ataşehir, Diyarbakır/Hani-Çardaklı, /Dursunbey-Ayvacık, Eskişehir/Tepebaşı-Musaözü’ünde devam eden yangınların yoğun çalışmaları sonucunda söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 04.08.2020
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınları hakkında bilgi verdi

Pakdemirli, Kastamonu/Taşköprü-Derebeysi, Denizli/Çal-Poyrazlı , Kırklaraeli /Demirköy-Bulanıkdere, Osmaniye /Düziçi ,Osmaniye/Merkez, Adana /Kozan, Antalya /Konyaaltı-Hisarçandır, Muğla/Menteşe-Dokuzçam- Yeşilyurt, , Ankara/Nallıhan- Kızılcahamam , Hatay/İskenderun-Akarca, Gaziantep/Şehitkamil, Tokat/ Erbaa- Yoldere, Manisa/Alaşehir-Kozluca İzmir/Kiraz-Karaburç Sinop/ Boyabat- Oğlakcılar'da yangınların kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı. Ayrıca Sinop/Durağan yangınını söndürme çalışmaların ise devam ettiğini aktarıldı.

Son dakika: Çanakkale Ayvacık’ta orman yangını SON DAKİKA: ÇANAKKALE AYVACIK'TA ORMAN YANGINI
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