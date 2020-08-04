Kahramanmaraş’ta Sidar maganda kurşunuyla öldü, 2 kişi tutuklandı

Düğüne katılan bazı davetliler silahlarla rastgele havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada silahlardan birinden çıkan mermi Sidar Fırat'ın göğsüne isabet etti. Küçük Sidar kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sidar'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Afşin Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Sidar Fırat ise Kaşanlı Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.