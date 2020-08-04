04 Ağustos 2020, Salı
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Çorum'da cadde ortasındaki kavgayı imam bu sözlerle ayırdı

'da Cemilbey Caddesi üzerinde geç saatlerde tartışması yaşandı. İki araçtaki vatandaşların yaşadığı tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Yoldakiler kavgayı ayırmak için büyük çaba harcarken, da olaya müdahale etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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Çorum'da cadde ortasındaki kavgayı imam bu sözlerle ayırdı

'da meselesi yüzünden çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. nedeniyle salgınla mücadelenin en önemli tedbiri sosyal mesafe kimsenin umurunda olmadı.

YOL VERME MESELESİ

Edinilen bilgilere göre, Göğüs Hastalıkları Hastanesi önünde iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kavga çıktı. Araçlarından inen şahıslar birbirlerini darp ederken yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Çevredeki vatandaşlar ve diğer araç sürücüleri de kavgayı ayırmaya çalışsa da taraflar dakikalarca birbirini darp etti. Yaşanan olayda çoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafeye uyulmayarak korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüldü. Arbede anları da bir vatandaş kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken caddede de trafik kilitlendi.

İMAM BU SÖZLERLE AYIRDI

Araya giren vatandaşlar ve Huzur Cami İmamı Bayram Demirtaş tarafları güçlükle ayırdı. Öfkeli grubun arasına giren Demirtaş, "Allah rızası için yapmayın. Mübarek gün, sakin olun" diyerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Taraflar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

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