Çorum'da cadde ortasındaki kavgayı imam bu sözlerle ayırdı

TRAFİK KİLİTLENDİ

Çevredeki vatandaşlar ve diğer araç sürücüleri de kavgayı ayırmaya çalışsa da taraflar dakikalarca birbirini darp etti. Yaşanan olayda çoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafeye uyulmayarak korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüldü. Arbede anları da bir vatandaş kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken caddede de trafik kilitlendi.