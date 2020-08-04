04 Ağustos 2020, Salı
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Bingöl'de cani koca dehşeti! Görme engelli karısını bayıltana kadar dövdü!

Kan donduran olay 'ün Karlıova ilçesinde yaşandı! Cani eş, görme engelli karısını çocuklarının yanında bayıltana kadar dövdü. Yaşananları çocuklardan biri kameraya kaydetti. Vahşetin görüntüleri kısa süre sonra sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı. Şiddete uğrayan eşin, 'Git buradan' diye bağırması yürekleri dağladı. Kız çocukları anneleri o halde görünce şoka girdiler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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Bingöl'de cani koca dehşeti! Görme engelli karısını bayıltana kadar dövdü!

Türkiye görme engelli eşini öldüresiye döven cani kocayı konuşuyor! Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Gameşan köyünde kaydedilen görüntüler kadına şiddetin boyutlarını gözler önüne serdi. Görme engelli eşini sopayla bayıltana kadar döven cani kocanın tavırları herkesi çıldırttı. Öte yandan annelerini o halde gören çocuklar da babalarına nefret kustu.

VAHİM OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Sosyal medyada hızla yayılan video sonrası kan donduran olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bingölde cani koca dehşeti! Görme engelli karısını bayıltana kadar dövdü! BİNGÖL'DE CANİ KOCA DEHŞETİ! GÖRME ENGELLİ KARISINI BAYILTANA KADAR DÖVDÜ!

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